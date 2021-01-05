В Шумерле прошел благотворительный турнир по футзалу

4 января, в обновленном спортивном зале стадиона «Труд» прошло первое в наступившем году спортивное мероприятие — благотворительный турнир по футзалу среди любительских команд.

В ушедшем году в рамках укрепления материально-технической базы учреждений здесь полностью были заменены конструкция полов и напольное покрытие. Футболисты стали первыми, кто в игре опробовал современное напольное покрытие.

В турнире приняли участие 13 команд Шумерли и Шумерлинского района. Спортивное мероприятие является благотворительным — все взносы команд, а также пожертвования спонсоров вот уже который год передаются для лечения и реабилитации особенных детей. В этом году средства собраны для девятилетней Яны Андреевой, которая посетила турнир вместе с родителями. Участники игры построились для приветствия девочки.







В торжественной обстановке начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города А. Железин, председатель Федерации футбола Шумерли В. Щербаков, депутат городского Собрания депутатов А. Селезнев, тренерский состав ДЮСШ по футболу вручили собранные средства в размере тринадцати тысяч рублей маме Яны, Алине Ивановой. Родители девочки признались, что это событие стало для их семьи настоящим рождественский чудом. Яна учится на дому в третьем классе Шумерлинской школы-интерната. Благотворительные средства родители намерены направить на приобретение поддерживаюшего оборудования для девочки.

Что касается турнира, он прошел в безкомпромиссной борьбе на каждом участке поля. Одни команды брали эмоцияими, другие — расчетливыми действиями, точными пасами и сильными ударами.

Завершился праздник футбола церемонией награждения. Победителям и призерам были вручены грамоты отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерли и памятные призы.

Марина Ветликова.