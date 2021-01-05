Бывшему премьеру Чувашии Ивану Моторину грозит лишение прав из-за пьянки за рулем

Административное дело о вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения против бывшего премьера Чувашии Ивана Моторина передано в суд. А ведь когда-то он сам возглавлял борьбу с нарушителями ПДД.

Бывший премьер-министр Чувашии Иван Моторин, отставленный летом прошлого года, в скором времени может лишиться водительских прав и получить гору штрафов. Дело в том, что его поймали пьяным за рулем и административное дело с доказательствами в виде медосвидетельствования уже направлено в суд. Ирония в том, что Моторин в свое время лично возглавлял в республике борьбу с нарушителями ПДД.

Сам инцидент, ставший достоянием общественности, произошел вечером 13 декабря 2020 года. Экс-премьер ехал на своем Nissan Pathfinder и на перекрестке Энгельса-Гагарина в Чебоксарах повернул направо со средней полосы, не уступив дорогу пешеходам. Его оперативно остановили инспекторы ГИБДД и уже во время составления протокола заметили странное поведение Моторина. Сначала ему предложили «подуть в трубочку», но показания прибора показались полицейским сомнительными и бывшего чиновника повезли в больницу на медицинское освидетельствование. Оно-то уже и показало, что бывший глава правительства ехал нетрезвым. Анализы показали 0,325 мг/литр в выдыхаемом воздухе при допустимой норме 0,16 мг/литр. В итоге на бывшего премьера составили несколько административных протоколов, дело будет рассматривать мировой суд Ленинского района Чебоксар, а самому Моторину помимо больших штрафов «светит» еще и лишение прав. Выходит, что бывшего чиновника уличили в том, с чем он сам боролся долгие годы – экс-премьер ранее возглавлял правительственную комиссию по безопасности дорожного движения и разрабатывал стратегии по улучшению ситуации на дорогах. Своей курьезностью ситуация напоминает историю, которая произошла в соседней Марий Эл в 2015 году. Там, получив отставку, уже экс-начальник регионального ГИБДД сбежал от судебных приставов, пришедших к нему взимать долги по штрафам за многочисленные нарушения ПДД, через окно туалета. Но впоследствии ему пришлось за все заплатить.

Ивана Моторина глава Чувашии Олег Николаев освободил от должности министра экономического развития и имущественных отношений — премьер-министра республиканского правительства летом прошлого года. Моторин проработал в правительстве региона 18 лет, начав карьеру с должности специалиста в министерстве внешних связей. Со временем он занял пост министра экономического развития республики. С 23 декабря 2013 года по февраль 2020 руководил правительством Чувашии. После назначения Олега Николаева врио главы республики, Ивана Моторина понизили в должности и перевели опять руководить министерством экономразвития. При этом он получил пост заместителя председателя правительства региона.

Увы, но период премьерства и вице-премьермства Моторина омрачался и уголовными делами, возбужденными против его прямых подчиненных. Самое громкое из них — дело Владимира Аврелькина. Выяснилось, что под носом своего шефа Моторина осужденный Аврелькин брал взятки, занимался мошенничеством и проворачивал махинации с государственными субсидиями. Попала под подозрение и экс-министр финансов ЧР Светлана Енилина. Правда, в получении взяток ее никто не обвинял. Бывшую министрессу проверяли на причастность к преступлениям ее родной сестры Маргариты Замчинской. Никаких доказательств того, что чиновница сама участвовала в вымогательстве взятки не нашлось, но, как говорится, «осадочек остался». А республиканской экологией много лет руководил Иван Исаев, осужденный за незаконную вырубку леса. Получается, что Иван Моторин не видел того, что творилось у него под носом или не хотел замечать? Впрочем, к последним самым значимым его промахам в должности можно отнести не только банкротство «Чувашкредитпромбанка», но и то, что в период ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, Иван Моторин предлагал оказать помощь владельцам торговых центров, ссылаясь на то, что они сильно пострадали от закрытия. Видимо, больше остальных. В то время как в не малой степени финансовая помощь требовалась, например, их арендаторам, которые прекратили работу, но обязанность по выплате денег за помещения с них хозяева ТЦ не снимали. Но о них Моторин публичной заботы не проявлял.

Теперь у Моторина снова появился шанс в очередной раз вписать себя в историю Чувашии. Какой эта история будет, зависит уже от решения районного судьи, которому придут материалы на бывшего премьер-министра республики.

Алексей Гатилов.

Опубликовано: 04.01.2021 13:52

Источник: https://ch.versia.ru/marij-yel-nazvana-v-chisle-autsajderov-sredi-regionov-protivostoyavshix-pandemii-v-yetom-godu