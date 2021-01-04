Поля Чувашии получат агропаспорта

В 2020 году ФГБУ Государственный центр агрохимической службы «Чувашский» провел мониторинг 155,6 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения в Вурнарском, Аликовском, Ибресинском и Цивильском районах — сообщают в Минсельхозе Чувашии.

Специалисты лаборатории центра за прошлый год изучили 11,4 тыс. образцов. Для определения химического состава почв до начала весенне-полевых работ 2021 года агрохимслужба исследует еще 65 тысяч анализов грунта — уточняют в профильном министерстве.

Это нужно, чтобы составить паспорта полей и выдать сельхозпредприятиям республики рекомендации по объему закупок минеральных удобрений и расчету доз их внесения под урожай 2021 года.

Материалы агрохимического обследования почв уже подготовлены для 33 сельхозпредприятий Вурнарского и Цивильского районов. В 2021 году на очереди поля в хозяйствах Батыревского, Яльчикского, Янтиковского, Шумерлинского и Шемуршинского районов.

Ранее Глава Чувашии Олег Николаев высказал свое мнение об использовании удобрений в сельском хозяйстве.