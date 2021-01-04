В 2020 году Гарантийный фонд Чувашии выдал поручительств на сумму свыше 700 млн рублей

Об этом сообщают в Минэкономразвития Чувашии. Если точнее, то в прошлом году Гарантийным фондом было выдано 199 поручительств 163 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 726,3 млн рублей. Это «финансовое плечо» позволило представителям МСП привлечь в банках на развитие своего бизнеса более 2,3 млрд. рублей кредитных средств. Наиболее активно гарантийной поддержкой в этом году пользовался малый и средний бизнес Чебоксар, Новочебоксарска, Батыревского, Алатырского и Канашского районов.

«Гарантийный фонд Чувашской Республики является одним из наиболее действенных и развивающихся институтов поддержки бизнеса. Основная миссия — помощь уже готовым, проработанным проектам в получении финансирования в банке в необходимом объеме», – отметил вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Краснов.

Ранее мы писали, что Гарантийный фонд Чувашии получит дополнительное федеральное финансирование на свою докапитализацию.