В 2020 году в Чувашии отремонтировано 420 километров автодорог

Особое внимание министерство транспорта уделило обеспечению безопасности на дорогах. В прошлом году установили 27 камер фотовидеофиксации и 1 пункт весового габаритного контроля на автодороге «Сура».Было отремонтировано 140 километров асфальтобетонных дорог и 280 километров грунтовых дорог.В частности была реконструирована автодорога по проспекту И. Яковлева, отремонтирован мост через р. Сугутка, проспект Тракторостроителей, Эгерский бульвар, отремонтированы автодороги «Чебоксары – Сурское, «Аниш» и«Шемурша – Сойгино – Алтышево — Аниш».«В 2020 году мы ударно поработали. Успешно провели ремонт дорог в границах городов и сельских поселений, а также на дорогах муниципального и регионального значения. Достичь желаемых результатов во многом удалось благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов.
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