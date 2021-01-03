По итогам года 55 компаний из Чувашии вышли на экспорт

«Несмотря на пандемию и частично закрытые границы, предприниматели Чувашии активно отправляли свою продукцию за рубеж. Помощь поставщикам за границу и потенциальным экспортерам в течение года оказывал АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» — рассказал заместитель Председателя Кабинета министров Чувашии — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.Так, при содействии центра состоялась реверсная бизнес-миссия делегации из Казахстана и Армении. Предприниматели смогли принять участие в пяти выставках (в ОАЭ, Узбекистане и Москве), прошли две виртуальные бизнес-миссии с Киргизией и Казахстаном. Особую заинтересованность у предприятий электротехнического кластера и производителей дверей вызвали виртуальные переговоры с торговыми представительствами России в Монголии, Армении, Азербайджане, Туркменистане, Узбекистане, Казахстане.13 организаций обратились в Центр экспортной поддержки, чтобы им подготовили и перевели на иностранные языки презентационные и другие материалы. Кроме того, 13 предпринимателей получили помощь в создании и модернизации сайтов.Напомним, мы писали о том, что в 2020 году Чувашия расширила внешние контакты, а также, что гречиха из нашей республики завоевывает зарубежные рынки.