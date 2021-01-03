Михаил Ноздряков исполнил мечту слабовидящего мальчика

Первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков снял с «Ёлки желаний» мечту 12-летнего Максима.

Мальчик учится в 5 классе Чебоксарской общеобразовательной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья по облегченной программе. Увлекается футболом, любит кататься на коньках.

Максим плохо видит и обучается при помощи мобильного телефона Его мечта — получить в подарок ноутбук. И она осуществилась.

Поздравляя юного чебоксарца и его маму с Новым годом, Михаил Ноздряков отметил: «Елка желаний» — прекрасная акция и мы не могли не принять в ней участие. Это замечательно, что она дает возможность делать добро, помогать детям и исполнять их желания. Уверен, что благодаря этому ноутбуку ты сможешь получить много новых знаний, которые помогут тебе добиться в жизни больших результатов».

Ранее мы писали, что министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев исполнил мечту 4-летней Киры.