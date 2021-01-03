В Чувашии капитально отремонтируют еще 95 источников водоснабжения

«Капитальный ремонт водобашен населенных пунктов Чувашии, инициированный в минувшем году Главой республики Олегом Николаевым, будет продолжен в 2021 году», – сообщил журналистам министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев. В бюджете на эти цели предусмотрено 100 млн рублей.

В 2020 году в целях приведения в надлежащее состояние источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) сельских населенных пунктов из республиканского бюджета было направлено 186 млн рублей. Это позволило капитально отремонтировать 202 источника водоснабжения, увеличив надежность подачи воды более чем 22 тыс. жителям.

Руководитель региона держит на личном контроле модернизацию источников водоснабжения сел и деревень.