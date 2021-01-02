Шайбу-шайбу!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​ ​ ​ ​ ​ Сегодня в Шумерле состоялся круговой этап календарной игры​ любительской хоккейной лиги чемпионата Чувашии. Ледовый каток стадиона «Труд» стал одной из площадок второго круга соревнований «Сельского» дивизиона. Соперником хоккейного клуба «Шумерля» выступила команда из​ Цивильска «Пламя». К сожалению, шумерлинцы уступили сопернику со счетом 4:1, но игра получилась по-настоящему эмоциональной и доставила истинное удовольствие как игрокам, так и болельщикам.







