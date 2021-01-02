Шайбу-шайбу!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Сегодня в Шумерле состоялся круговой этап календарной игры любительской хоккейной лиги чемпионата Чувашии. Ледовый каток стадиона «Труд» стал одной из площадок второго круга соревнований «Сельского» дивизиона. Соперником хоккейного клуба «Шумерля» выступила команда из Цивильска «Пламя». К сожалению, шумерлинцы уступили сопернику со счетом 4:1, но игра получилась по-настоящему эмоциональной и доставила истинное удовольствие как игрокам, так и болельщикам.
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