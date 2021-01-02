Республиканский бизнес-инкубатор разрабатывает бесплатные бизнес-планы

В 2020 году Республиканский бизнес-инкубатор разработал 50 бесплатных бизнес-планов, 21 предприниматель получил разработанные сайты-визитки, сообщают в Минэкономразвития Чувашии.

В рамках оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Республиканском бизнес-инкубаторе провели более 400 индивидуальных консультаций субъектам малого и среднего бизнеса. Обращались как желающие начать свое дело, так и уже работающие предприниматели. Задавали юридические и бухгалтерские вопросы, спрашивали о формах и мерах существующей государственной поддержки.

Специалисты Республиканского бизнес-инкубатора проводили Дни малого и среднего предпринимательства в разных районах и городах Чувашии. Из-за пандемии большая часть мероприятий прошла в онлайн-режиме.

«Для вовлечения населения в предпринимательскую деятельность, проводятся и другие мероприятия – форумы, питчи, тестирование среди школьников на выявление предрасположенности к ведению предпринимательской деятельности, реализуется поддержка начинающих предпринимателей в виде наставничества опытных бизнесменов» — подчеркнул вице-премьер республиканского Правительства Дмитрий Краснов.

Мы уже писали о том, что по инициативе Главы Чувашии в регионе идет трансформация институтов развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. И о том, что в 2021 году на поддержку субъектов МСП в республике будет выделено более 650 миллионов рублей.