Каникулы с пользой для здоровья

С 1 января Чувашия присоединялась к акции «Каникулы с ГТО». Мероприятие проходит в рамках Декады спорта и здоровья, которую проводит Министерство спорта России.До 9 января во всех центрах тестирования городов и районов республики все желающие смогут сдать нормативы комплекса ГТО. Предварительно участники акции должны быть зарегистрированы в автоматизированной информационной системы ГТО и иметь медицинский допуск.Расписание приема выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО в рамках акции «Каникулы с ГТО» в муниципалитетах Чувашии размещено на официальном сайте Минспорта Чувашии.