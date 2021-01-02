В Республиканский кардиодиспансер поступил автоматический анализатор глюкозы и лактата

Прибор для максимально быстрого измерения глюкозы и лактата в крови поступил в клинико-диагностическую лабораторию Республиканского кардиодиспансера. Анализатор со встроенным принтером может работать круглосуточно, производя как единичные измерения, так и комплексные. Одновременно можно проводить анализ крови 49 пациентам.

Прибор очень востребован в связи с тем, что сердечно-сосудистые заболевания часто протекают в паре с сахарным диабетом. Быстрое определение содержания глюкозы в крови важно при ведении пациентов для определения тактики лечения, контроля течения заболевания, при проведении оперативных вмешательств.

Напомним, что недавно РКД также получил современный настольный иммунохимический анализатор, с помощью которого можно делать быстрый тест при подозрении на инфаркт миокарда.