Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели людей в Урмарском районе

Утром 1 января около 6 утра в деревне Орнары Урмарского района произошел пожар. Установлено, что в момент трагедии в доме находился его хозяин 1969 года рождения, его сожительница и две её дочери с детьми одной из них. Мужчина единственный, кому удалось выжить.

В Следственном комитете РФ по Чувашской Республике сообщают, что проводят тщательный осмотр места происшествия. Устанавливаются причины возникновения пожара. Назначены судебная, пожарно-техническая, медицинские, генетические экспертизы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, пожар локализовали в 6:49, а полностью ликвидировали около 10 часов утра. В тушении были задействованы 8 единиц спасательной техники и 24 человека личного состава.