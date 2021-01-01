Пожар в Урмарском районе унёс жизни шестерых человек

ЧП с трагическим исходом произошло в д. Орнары Урмарского района 1 января около 6 утра. В пожаре погибла семья из шести человек с тремя маленькими детьми.Председатель регионального ГКЧС Вениамин Петров доложил о случившемся Главе Чувашской Республики. Олег Николаев поручил с выездом на место разобраться в причинах трагедии.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы.