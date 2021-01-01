В Чувашии в 2020 году не был заморожен ни один объект строительства

Это произошло благодаря своевременным управленческим действиям, подчеркнули в региональном Минстрое.

«Этот год был достаточно своеобразным – на динамике строительного рынка сказались и пандемия и переход на проектное финансирование. При этом необходимые решения были приняты практически сразу и стройки, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, не были заморожены», – заявил на последнем в 2020 году заседании Правительства Чувашской Республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев.

В связи с переходом на эскроу-счета прослеживается четкий тренд по укрупнению рынка – практически четверть застройщиков ушла. Новая система взаимоотношений застройщика и потребителя, а также высокие требования банков отсекли очень многие небольшие, финансово нестабильные компании. По словам министра, на сегодняшний день в Чувашии 5 крупнейших застройщиков возводят порядка 55-60 процентов жилья. Освободившуюся долю рынка займут другие компании, в том числе и крупные федеральные.

По предварительной оценке, за 2020 год объем ввода жилья составил 601 тыс. кв. метров.

В настоящее время на стадии строительства находится 86 многоквартирных домов общей площадью 796,5 тыс. кв. м. Их возводят 45 застройщиков.