Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2021 годом

и Рождеством Христовым!

Для всех нас уходящий год был по известным причинам непростым. Было немало трудностей, но они сплотили нас, позволили проявить лучшие человеческие качества: ответственность, доброжелательность, самопожертвование, бескорыстие, стремление прийти на помощь всем, кто нуждается.

Новый год мы встречаем с верой в доброе, надеждой на новые свершения. Вместе нам предстоит решить немало амбициозных задач, поставленных Президентом России: обеспечить поступательное развитие по всем направлениям экономики, дальнейшее повышение качества жизни россиян. И от того, насколько эффективно и результативно будет трудиться каждый из нас, зависит многое. Уверен, что совместными усилиями мы справимся.

От души желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья, счастья, много радости, праздничного настроения, оптимизма, удачи и успехов во всем. Пусть сбудутся все ваши заветные мечты!

Депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации Н. Малов.

Уважаемые односельчане, земляки!

Всех нас связывает малая родина — деревня Шумерля, которая с каждым годом становится все прекрасней. В текущем году нами была проведена большая работа, впереди новые горизонты успеха.

Уверен, все вместе мы победим новую угрозу человечества — коронавирус и станем еще сильнее.

В наступающем 2021 году хочу пожелать вам самого важного — крепкого здоровья и душевного равновесия, благополучия, успеха. С наступающим Новым годом, друзья!

Глава Шумерлинского сельского поселения А. Федяров.

Уважаемые жители города Шумерли!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2021 годом!

Желаю вам крепкого здоровья и сил, настойчивости в достижении целей, взаимопонимания в семьях!

Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а год наступающий будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем! Пусть он принесет много счастья, удачи, улыбок, тепла и света.

Депутат Собрания депутатов созыва 2020—2025 гг. Шумерли

В. Задорожный.

Дорогие земляки – шумерлинцы!

Сегодня, поздравляя Вас с наступающим новым годом и Рождеством, хочу пожелать, прежде всего как врач, крепкого здоровья — ведь именно сейчас это как никогда важно!

Здоровый человек может покорить любые высоты и преодолеть любые преграды!

Пусть наступающий год, как сказочная мозаика, будет сложен из красок радости, незабываемых впечатлений и интересных событий.

Пусть в ваших семьях и отношениях с близкими крепнут самые теплые и жизнеутверждающие ценности!

Пусть Новый Год войдет в ваши дома с миром, добром и стабильностью! Пусть будет именно так, как вы планируете, и удача сопровождает вас весь 2021 год.

Заместитель главного врача по медицинской части

БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии

Е. Жирнова.

Уважаемые работники АО «ШЗСА» и жители города Шумерли!

Сердечно поздравляем вас с Новым 2021 годом и Рождеством!

2020 год оказался необычным и непростым. Для коллектива Шумерлинского завода специализированных автомобилей, как и для всех, он принес свои вызовы, сложности и потрясения. Мы освоили новые формы работы и безопасности: работали в масках и продолжаем в них работать, работали удаленно те, чья должность позволяла. Мы научились больше заботиться об окружающих, беречь себя и близких людей. Мы научились еще смелее смотреть вперед и продолжать делать свое дело!

В 2020 году, несмотря на испытания, мы выполнили планы и изготовили необходимые объемы оборудования. Потому что главное – это мы, шумерлинцы, которые трудятся и творят историю, ставят цели и достигают их, открывают что-то новое, любят и любимы.

Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим 2021 годом! Пусть в прошлом останутся все трудности, а будущий год принесет всем успех и удачу во всех начинаниях! Пусть в наших сердцах будет любовь и гармония, близкие будут здоровы, а работа приносит радость новых побед!

Мы всегда будем рядом, будем по-прежнему производить специализированные автомобили и модульные комплексы, так необходимые нашей стране и гражданам. Будем участвовать в жизни нашего региона и отдельных организаций, которым мы помогаем.

С наступающим годом, друзья! Пусть он будет добрым!

Правление Корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА.

Уважаемые работники, ветераны АО «Комбината автомобильных фургонов», шумерлинцы!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом

и Рождеством Христовым!

Уходящий год каждому из нас принес что-то свое – новые победы и радости, встречи и открытия. Конечно, были и сложности, но они дали нам новый опыт, побудили открыть резервы возможностей для движения вперед.

Пусть 2021 год будет удачным, ярким и запоминающимся, богатым на достижения и позитивные перемены. Пусть всегда с вами будут родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие, любовь и процветание. Крепкого здоровья, благополучия, успеха и душевной стойкости! Счастья в новом году!

Генеральный директор АО «Комбинат автомобильных фургонов» С. Васильев.