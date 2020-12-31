Поздравление Олега Николаева с Новым годом!

Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Уходит в историю 2020 год. Для Чувашской Республики, как и для всей страны, он совершенно точно был непростым. Пандемия новой коронавирусной инфекции нарушила привычный ход вещей, и нам приходилось на ходу корректировать ранее намеченные планы, адаптироваться к новым условиям жизни.



Важно, что мы научились достойно справляться с вызовами этого сложного времени. Нашим главным оружием в борьбе с пандемией стали сплоченность, неравнодушие и взаимовыручка.

Мы встречаем 2021 год с верой в лучшее, с надеждой на новые свершения и позитивные перемены. Во многом все это будет зависеть от нас самих – от нашей целеустремленности и трудолюбия. Нам предстоит воплотить в жизнь множество планов и проектов, которые нашли отражение в Комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики. Уверен, мы добьемся успеха, если будем верить в собственные силы и действовать сообща.



Пусть Новый год исполнит все ваши мечты, принесет удачу, уверенность в завтрашнем дне, радость и благополучие каждой семье.



Будьте счастливы и здоровы, дорогие земляки! Желаю вам достатка, мира, любви и процветания!



Глава Чувашской Республики О. Николаев.