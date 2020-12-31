Руководитель Минэка Чувашии обсудил с резидентами ТОСЭР Канаша меры поддержки бизнеса

В Канаше прошел «Час инвестора». Встречу с бизнесом в рамках инвестиционного послания Главы Чувашии Олега Николаева провел заместитель Председателя Кабинета министров Чувашии — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

С резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) города Канаша и теми, кто хочет получить этот статус, он обсудил существующие меры поддержи бизнеса, перспективы и проблемные вопросы реализации проектов на территории Канаша.

«Планируется, что со следующего года подобные встречи будут проводиться на регулярной основе и на территории других муниципальных образований»,- подчеркнул Дмитрий Краснов.