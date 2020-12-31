Поздравления администрации Шумерли с Новым годом!

Уважаемые шумерлинцы и гости города!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!

Эти праздники всегда наполняют нас теплотой и искренностью, несут в себе надежду на лучшее, вдохновляют нас на новые свершения, смелые идеи и благие поступки.

Пусть грядущий 2021 год станет для вас годом добрых перемен, стабильности, подарит здоровье и удачу, наполнит жизнь радостью и оптимизмом, сохранит и приумножит счастье в вашем доме!

Глава города Шумерли С. Яргунин, глава администрации

города Шумерли В. Шигашев.