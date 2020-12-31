31 Дек

Поздравление администрации Шумерлинского района с Новым годом!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Эти праздничные дни дарят нам хорошее настроение, радость встреч с близкими, родными и друзьями и по-настоящему объединяют каждую семью.

В предновогодние дни мы подводим итоги, строим планы на будущее. Уходящий год отмечен напряженной работой и ответственными решениями, значимыми событиями в жизни нашего района. Пусть все позитивные начинания найдут свое продолжение в году наступающем.

Хочу пожелать, чтобы в ваших семьях царили мир и согласие, любовь к детям, благополучие и взаимная поддержка. Доброго вам здоровья! Пусть удача сопровождает вас во всем. С Новым годом!

Глава администрации Шумерлинского района Л. Рафинов.

Автор записи: anna

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