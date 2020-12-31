Поздравление администрации Шумерлинского района с Новым годом!

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!



Эти праздничные дни дарят нам хорошее настроение, радость встреч с близкими, родными и друзьями и по-настоящему объединяют каждую семью.



В предновогодние дни мы подводим итоги, строим планы на будущее. Уходящий год отмечен напряженной работой и ответственными решениями, значимыми событиями в жизни нашего района. Пусть все позитивные начинания найдут свое продолжение в году наступающем.



Хочу пожелать, чтобы в ваших семьях царили мир и согласие, любовь к детям, благополучие и взаимная поддержка. Доброго вам здоровья! Пусть удача сопровождает вас во всем. С Новым годом!



Глава администрации Шумерлинского района Л. Рафинов.