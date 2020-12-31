В Цивильском районе ликвидируют возгорание на полигоне ТБО

Глава Чувашии Олег Николаев поручил председателю ГКЧС Вениамину Петрову ход ликвидации возгорания контролировать лично с ежедневным выездом на место.Сегодня на месте работала тяжелая техника. Было перевезено порядка 550 куб. метров грунта.Для населения и окружающей среды опасности нет. Работы будут продолжены.
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