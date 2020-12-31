Волонтеры «Агроконтроля» прошлись по магазинам Чебоксар

В Чувашии стартовал проект «Агроконтроль». Его суть – волонтерский контроль за качеством продуктов питания в магазинах и торговых сетях, защита интересов потребителей. Проверяют товар волонтеры альянса «Агровыбор», студенты и сотрудники Чувашского государственного аграрного университета.

Участники проекта уже проверили магазины федеральных сетей в Чебоксарах. Волонтеры обнаружили мясные консервы и молочные товары с истекшим сроком годности, рыбную продукцию, не соответствующую условиям хранения.

По фактам выявленных нарушений были сделаны записи в книгах отзывов и предложений. Информация о реализации продукции с истекшим сроком годности будет направлена в Роспотребнадзор.

«Направления развития данного проекта нужно расширять, сам проект масштабировать на все города и районы республики», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.