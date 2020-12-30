Пусть закончатся все напасти и новогодние снежинки принесут нам счастье!

Новый год — это всегда ощущение радости, вера в лучшее и ожидание чуда. В последние дни декабря приближение этого волшебного праздника чувствуется и в Шумерле: на центральной площади сияет нарядная елка, окна домов горят разноцветными огоньками, а у кого-то они еще украшены новогодними композициями. Все куда-то торопятся. А как же иначе? Ведь нужно успеть купить подарки для самых близких, продумать идеи для новогоднего стола…

В канун праздника корреспонденты газеты вышли на улицы города, чтобы пообщаться с шумерлинцами, узнать, каким для них был уходящий 2020-й год, и чего они ожидают от нового 2021-го года.

Надежда Андрюшкина (справа) со своей мамой Валентиной Мачкасиной:

Конечно же, 2020-й год для всех был непростым. Было очень много ограничений, связанных с пандемией, а так как я работаю с детьми, ощутила эти ограничения в полной мере. Вот и сейчас новогодние утренники в садике проводятся в группах, без приглашения родителей, а всех персонажей представлений играют только свои работники.

Главное семейное событие уходящего года — то, что сын Андрей пошел в первый класс. На 1 сентября мы устроили ему праздник — организовали семейный квест. К счастью, в школе ему очень нравится.

Новый год тоже планируем встретить с семьей. С нами будет и бабушка (Валентина Мачкасина — прим. автора), так как она проживает в соседней квартире, и мы все делаем вместе. Кстати, в этом году за новогодним столом она планирует порадовать нас новым блюдом — мясной ватрушкой.

В планах на новогодние каникулы — совместные катания на лыжах, на коньках. Этими видами спорта в семье увлекаются все, в том числе и бабушка.

А на Новый год хочется загадать — побыстрее бы все это закончилось. Я имею ввиду пандемию. Чтобы можно было спокойно поехать куда-нибудь вместе с детьми — посетить музей, съездить на экскурсию. Ведь именно таким является привычный нам образ жизни.

Марина Егорова:

Чувствовать приближение Нового года всегда приятно. Я проживаю в деревне Шумерле и у нас есть хорошая традиция — наряжать елку на своей улице. Вот и в этом году она уже стоит нарядная и создает праздничную атмосферу.

У меня двое детей, подрастает четырехлетний внук Костя. Он очень любит сладости, конечно же, мы приготовили для него подарок. Новый год собираемся отметить дома, в кругу семьи. Новогодний стол традиционно будет богатым. У нас свои куры, утки, муларды — есть что приготовить.

А в ночь с 31 декабря на 1 января мы выйдем на улицу к нашей елочке. Любим наряжаться с мужем в деда Мороза и Снегурочку, дарить небольшие подарки своим знакомым.

После Нового года длительного отдыха у меня не предвидится. Я работаю в МУП «Коммунальник», занимаюсь уборкой снега на территории города. И пусть у нас нет новогодних каникул, приятно осознавать, что наш труд делает жизнь шумерлинцев комфортней и уютней.

Лилия Сидорова:

2020-й год для меня, как и для всех россиян, был непростым. Но несмотря на все неприятности, нельзя не отметить и положительные моменты — например, на нашей улице, в Торханах, провели водопровод.

Долгие годы наша семья занимается пчеловодством. В этом году мы получили хороший урожай меда — это тоже не может не радовать.

Что я ожидаю от нового года? У меня две дочери и две внучки. Главное, чтобы у них в жизни все было хорошо.

Новый год мы собираемся встретить вместе с мужем. На новогоднем столе будут различные салаты и обязательно — шашлык. Кроме того, мы традиционно топим баню, чтобы встретить новый год с чистыми мыслями и новыми надеждами. Ну, а после новогоднего праздника ждем на каникулы любимых внучек.

Юлдуз Рахимова:

Уходящий год мне подарил новое место жительства – я приехала в Шумерлю из Узбекистана. И город, и здешняя природа мне очень понравились. В этих краях растут такие ягоды, которых в Узбекистане нет, там их можно встретить только в горных местах. Но больше всего мне понравились люди – шумерлинцы добрые и отзывчивые. Я ни разу себя не почувствовала здесь чужой. А ещё меня порадовало то, что для граждан страны действует бесплатная медицина. Мы с мужем ждем малыша, и тема бесплатной медицины в этом году для нас оказалась актуальной как никогда. Пользуясь случаем, от всей души хочу поблагодарить врача-гинеколога женской консультации Галину Владимировну Троицкую и её ассистента Анну Владимировну. Под их чутким наблюдением и не заметила, как настало время родов.

Новый год я буду встречать в Чебоксарах, в Перинатальном медицинском центре, куда меня направляют врачи. А дома мы появимся уже в 2021 году вместе с новым членом нашей семьи.

Раджа Султонмуратов:

Уходящий год, по-моему, всем запомнится коронавирусом. Как бы там ни было, у каждого все равно были и хорошие моменты. В жизни всегда есть и плюсы, и минусы. На минусах зацикливаться не хочется. Что касается плюсов, в уходящем году мне удалось освоить новое направление для заработка. И все же, основное, на чем заострено моё внимание сегодня – это ожидание появления сына.

Новый год мне даст новый статус – я стану отцом. А встречать его буду в кругу родных, а там, может, и в Чебоксары махнем, будем смотреть по обстоятельствам.

Дмитрий Гаврис:

2020 год, несомненно, не похож ни на один предыдущий. К сожалению, вирус добрался и до нас, мало кого обошёл стороной, и я искренне соболезную тем, чьи родные не справились с болезнью. Однако жизнь продолжается, и лично для меня год был не таким уж и плохим. В этом году я вышел на пенсию.

Новый год мы всегда встречаем с семьёй, хотя у нас дома, благодаря моей жене, каждый день как Новый год – и вкусная еда, и приятная атмосфера. Ёлку мы уже нарядили. Готовим для близких людей подарки, особенно младшему внуку – он с нетерпением ждет прихода Деда Мороза с долгожданными подарками.

Владимир Золотаев:

Пожалуй, если сейчас спросить любого человека в любой стране мира о том, каким был уходящий 2020-й год, то вряд ли кто-то назовет что-то , не связанное с коронавирусом. Год был тяжеловатым. Хочу сказать, пусть больше такого года не будет, пускай все эти болезни безвозвратно пройдут. Все познается в сравнении. Оказывается, до появления этой болезни мы не так уж и плохо жили.

На фоне этой общей тревожности в нашей жизни были и приятные моменты. В уходящем году наша старшая внучка окончила школу и поступила в высшее учебное заведение на медицинский факультет. А в 2021 году второй внук окончит школу. Это событие будет ключевым для всей нашей семьи. Пусть ему сопутствует удача в успешной сдаче экзаменов и в поступлении. Это самое главное.

Галина Балякина:

Что касается нашего города, в уходящем году он заметно преобразился. Идет строительство дорог, устанавливаются новые детские площадки, в нашем дворе соорудили детское футбольное поле. Хотелось бы ещё, чтобы, благоустраивая город, власти обратили внимание и на такую проблему, как отсутствие во дворах стоянок для машин. Когда строились наши дома, такой проблемы не было. А сегодня у жителя каждой квартиры имеется машина, и горожане сталкиваются с нехваткой стоянок.

Уходящий год для нашей семьи прошёл более-менее ровно, в этом году я вышла на пенсию. Новогодний праздник для нашей семьи является одним из самых любимых, и мы всегда встречаем его дома. Этот год не станет исключением. Правда, новогоднего салюта и праздничных гуляний, как прежде, в городе не будет. Мы этому не сильно огорчены. Лишь бы болезни и невзгоды ушли безвозвратно.

Ёлку мы нарядили, гирлянды включили, подарки купили. На праздничный стол готовить будем традиционные блюда. Главное — чтобы стол был богатым и достаток оставался с нами в следующем году. А утром 1 января мы с удовольствием разделим радость внучки от подарка, который оставит ей Дедушка Мороз под новогодней ёлкой.

Татьяна Александрова, Марина Ветликова.