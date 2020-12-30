В прошлую субботу в городском парке культуры и отдыха состоялось официальное открытие резиденции Деда Мороза, которая расположилась на танцевальной площадке. В этот день там проходило новогоднее представление “Всё ёлки — в гости к нам”, подготовленное творческими коллективами ДК «Восход» и танцевальной студией “Птица Феникс” под руководством Т. Волковой.

О встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой ребятишки мечтали уже давно. Но кроме них на праздник пришли и другие персонажи: Простуда, испортившая людям весь год, нарядные ёлочки, снеговики, символ наступающего года — веселый бычок и другие, поэтому вечер получился незабываемым.



Следует отметить, что яркая иллюминация на центральной площади и в городском парке стала возможной благодаря совместным усилиям МУП “Коммунальник”, Шумерлинских городских электрических сетей и работников культуры.



За эти дни резиденция Деда Мороза стала излюбленным местом шумерлинцев. Возможность сфотографироваться в сказочном доме у детей будет и впредь — ежедневно с 16 до 17 часов в течение всех зимних каникул. Новогодние атрибуты, такие, как трон, сказочные олени и резные сани, были предоставлены школой № 6. Пряничные фигурки с пожеланиями, украшающие ёлку, преподнес в дар индивидуальный предприниматель Игорь Кириллов, а сладкие призы — предприниматель Владимир Васин. Так, благодаря общим усилиям, шумерлинская детвора может ощущать атмосферу праздника в полной мере.

Татьяна Александрова.