Правительство РФ одобрило переход Новочебоксарска на «альтернативную котельную»

Распоряжение о переходе Новочебоксарска на новый метод тарифообразования опубликовано на официальном портале правовой информации. Соответствующий документ подписал председатель Правительства Михаил Мишустин на основании совместного обращения администрации города и ПАО «Т Плюс».

«Общий объем инвестиций при переходе на новую модель оценивается в размере 3,619 млрд. рублей в систему теплоснабжения города Новочебоксарска за период 2021 — 2035 гг. Также в настоящее время ожидается подписание аналогичного распоряжения по городу Чебоксары», — отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев.

Как сообщает пресс-служба энергокомпании, новая модель рынка тепла заработает в Новочебоксарске с августа 2021 года. «Альтернативная котельная» позволит Т Плюс в ближайшие 15 лет обновить 156 км муниципальных квартальных тепловых сетей и реконструировать центральный тепловой пункт.

Переход на новую ценовую зону предусматривает определение единой теплоснабжающей организации, долгосрочное регулирование конечных цен и их установление по методу «альтернативной котельной». Это позволит потребителям усилить контроль за качеством теплоснабжения, а бизнесу — существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру.

Альтернативная котельная – неофициальное название новой модели рынка тепла, где стоимость тепловой энергии для потребителя рассчитано по формуле Министерства энергетики РФ для каждого региона страны.

Источник: чувашинформ.рф.