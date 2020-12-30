30 Дек

Подведены итоги конкурса по проекту «Экозабота»: 9 тонн батареек и 9 млн просмотров

С 7 по 23 декабря в рамках национального проекта «Экология» и масштабного проекта «Экозабота» был проведен челлендж «Утилизируй Правильно и Модно» в Likee, посвященный переработке батареек и продвижению использования перезаряжаемых аккумуляторов вместо одноразовых батареек.

Под брендированный трек «Утилизируй Правильно и Модно» было записано 2 983 видео, общий охват по акции составил около 9 000 000 просмотров, благодаря участию популярных блогеров и привлечению СМИ.

Имиджевый аккаунт Экозаботы вышел в ТОП на главной странице социальной сети Likee.

И самое главное, в рамках школьного проекта «Экозабота», на сегодняшний день сдано уже более 9 тонн батареек. А также в рамках активности увеличился запрос на карту, где указаны адреса размещения специальных урн https://eco2eco.ru/map/.

Основная задача кампании — привлечь внимание школьников к важности переработки батареек и использованию аккумуляторов.

Хэдлайнерами челленджа стали 12 топ-блогеров, уделяющих внимание социальным вопросам и экологии: Настя Кош, Макар Карелин, Анриэль и другие блогеры-миллионники с суммарной аудиторией 20 000 000+ подписчиков. Именно они призывали пользователей записывать видео под брендированный трек.

Каждый день самые активные участники получали стикер-паки от Федерального экологического оператора. Блогеры выбрали лучшие видео 10 пользователей и объявили результаты в прямом эфире в своих аккаунтах. Победили получат дизайнерские толстовки с символикой конкурса.

«Очень круто, что нам удалось привлечь столько внимания к теме утилизации батареек и мы получили такой отклик от наших подписчиков. Всегда важно помнить, экология начинается с нас», — комментирует блогер Настя Кош. 

Конкурс поддержали АНО «Национальные приоритеты», Федеральный экологический оператор, Общероссийский народный фронт, производитель батареек под брендом GP — ООО «А Зет», переработчик батареек — Мегаполисресурс, Всероссийское общество охраны природы, Российское движение школьников, Федеральный детский эколого-биологический центр.

Напомним, что проект «Экозабота» стартовал в июне 2020 года и стал стратегической платформой экологического и естественно-научного просвещения школьников. В проекте участвуют ученики 3000 школ из 30 городов РоссииДанная программа направлена на повышение уровня экологической грамотности населения и формирование ответственного отношения к окружающей среде через экологическое воспитание детей. Присоединиться к проекту можно на сайте www.batteryshare.ru. В мае 2021 года состоится итоговая видеоконференция по экологии: подведение результатов, награждение победителей, видео-лекции по экологическим тематикам от ярких спикеров.

Челлендж «Утилизируй Правильно и Модно» прошел с 7 по 20 декабря в рамках национального проекта «Экология» и всероссийского проекта «Экозабота» на платформе социальной сети «Likee».

Для проекта была написана музыкальная композиция, в которой раскрывались основные моменты проекта, детали, как правильно поступать с батарейками.

Участники челленджа записали короткие видео на 15 секунд о правильной переработке батареек под указанную музыкальную композицию и выложили пост, содержащий призыв «утилизируйте батарейки правильно и переходите на аккумуляторы».

Проект «Экозабота» реализуется в городах:


1.      Ангарск2.      Белебей3.      Владивосток4.      Златоуст5.      Ижевск6.      Иркутск7.      Камбарка8.      Киров9.      Краснодар10.  Курган 11.  Магнитогорск12.  Миасс13.  Мирный14.  Михайловский15.  Москва и МО16.  Нижний Новгород17.  Новочебоксарск18.  Октябрьский19.  Пермь20.  Санкт-Петербург 21.  Саратов22.  Сочи23.  Ставрополь24.  Троицк25.  Усолье-Сибирское26.  Уфа27.  Хабаровск28.  Чебоксары29.  Челябинск30.  Щучье

Контакты для СМИ:

Менеджер проекта «Экология» АНО «Национальные приоритеты», Тимофеева Юлия, 8 (965) 977 94 88.

Источник: minpriroda.cap.ru.

Автор записи: anna

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