В Шумерлинском центре для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, на днях состоялся веселый новогодний праздник. Поделились теплом своих сердец и исполнили желания детей работники Чувашской энергосбытовой компании.

В центре воспитываются 24 ребенка разного возраста. На собранные энергетиками деньги всем были куплены сладкие подарки, совсем маленьким – игрушки и пазлы, а более старшим – настольные игры и коньки. И всё это привез на санях Дед Мороз. Специально для детского праздника была подготовлена новогодняя программа с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой, снеговиками, елочками и символом года – Бычком.



«С детства каждый из нас верит в новогоднее чудо. Дети, оставшиеся без семьи, без заботы самых родных и близких им людей, ждут этого волшебства особенно трепетно. Именно поэтому мы решили подарить детям настоящий новогодний праздник, с подарками и развлекательной программой. Нам удалось купить не только сладкие подарки, но и подарки, необходимые для развития», — сказал исполнительный директор Чувашской энергосбытовой компании Александр Гончаров.



Директор Шумерлинского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Татьяна Цапина отметила: «Мы искренне благодарны нашим друзьям-энергетикам – ПАО «РусГидро», благодаря им у нас загорелась новогодняя елочка во дворе, состоялся красивый праздник и дети получили настоящее новогоднее чудо».

Энергетики уверены, что творить добро может каждый, тем более в канун Нового года. Стремясь быть социально-ответственной компанией, «РусГидро» реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы «РусГидро», в рамках которых ведётся системная работа, являются образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

Источник: пресс-служба ЧЭСК.