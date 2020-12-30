Награды под занавес года

Вчера, 29 декабря, в Чебоксарах состоялось вручение наград победителям конкурсов «Цифровая Чувашия», « Чувашия против террора», конкурса на лучшее освещение реализации национальных проектов и конкурса молодежных медиапроектов «Пишу и рассказываю о Чувашии». Мининформполитики республики совместно с партнерами отметило дипломами и призами несколько десятков журналистов республиканских и районных СМИ и блогеров. Среди них трое сотрудников редакции газеты «Вперёд» Марина Ветликова,Татьяна Александрова и Наталья Шишова.