Мороженое, «большое» молоко и волшебник по имени «Наша Корова»

На «Ядринмолоко» подводят итоги и строят планы на будущее

К Новому году ядринская «Наша Корова» на этикетке молочных продуктов ОАО «Ядринмолоко» принарядилась. Надела праздничный колпак, украсила елку и приготовила много подарков. Словно Дед Мороз, 31 декабря «Наша Корова» исполнит самое заветное желание одного из любителей вкусного молока, полезного творога, нежнейшего масла. Нужно всего лишь написать ей письмо в Инстаграм с хэштегом #письмонашейкорове. Впрочем, сюрпризов и новинок в году предстоящем, который будет для ОАО «Ядринмолоко» юбилейным – завод отметит 90-летие, ожидается много. В преддверии праздника на крупнейшем и самом современном молокоперерабатывающем предприятии в Поволжье рассказали, с чем завершают год и чем порадуют покупателей в году наступающем.

На ОАО «Ядринмолоко» — атмосфера праздника. Вот уже много лет в канун Нового года на заводе проводят конкурс новогодних поделок среди детей сотрудников – сейчас как раз выбирают лучшую работу. И хотя победитель только один, без приза никто не останется. По давней традиции большие сладкие подарки получают не только дети, но и все сотрудники, на заводе их более 400 человек. Заботливое отношение к персоналу – в приоритете для руководства ОАО «Ядринмолоко». Только благодаря ответственному отношению, любви к своему делу и профессионализму каждого работника, молокозаводу удается добиваться внушительных производственных показателей и из года в год удерживать планку одного из лидеров молочной отрасли не только в республике, но и в России. А лучших из лучших на предприятии ежегодно представляют к государственным наградам. В этом году в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наград и благодарностей удостоились девять работников завода. Каждый квартал и в конце года на заводе выбирают лучших сотрудников, которых поощряют премией.



Вот лишь некоторые цифры. За 2020 год ядринцы переработали более 67 тысяч тонн сырого молока. Из него произвели более 31 млн бутылок и пачек молока, свыше 7 млн пачек сметаны, почти 28 тысяч тонн творога и около 650 тонн масла. Продукции произвели и отгрузили на сумму 3,1 млрд рублей. Объемы молочной продукции с каждым годом только растут, и даже в этот сложный во всех отношениях год предприятию удалось превысить показатели 2019 года. Так, сырья в этом году было переработано на 17% больше, чем годом ранее. В условиях пандемии, когда всем приходилось действительно непросто, ОАО «Ядринмолоко» работало в полную силу: конвейеры не останавливались ни на день, поставляли на полки магазинов продукты первой необходимости – молоко и творога.



Одним из значимых событий стало приобретение в этом году второй линии «Krones» для фасовки молока в бутылки. Существующие мощности уже не справлялись с объемами. Сейчас на заводе идет монтаж оборудования, с его запуском на ОАО «Ядринмолоко» планируют производить в два раза больше «молочки» в ПЭТ-бутылках.



Молоко в такой упаковке, как рассказали на заводе, более популярно у покупателей, чем в пачке. Мнение потребителей всегда было на первом месте для ядринцев, поэтому упаковке на заводе уделяют такое большое внимание. Учли они и пожелания покупателей по поводу размера молочной бутылки. Со следующего года на предприятии рассчитывают выпускать молоко в большом, семейном формате «Наша Корова» — бутылки объемом 1,4 и 1,8 литра и молоко в ПЭТ-бутылке объемом 0,33 литра.



Любимый продукт многих ценителей молочной продукции, масло, в этом году тоже претерпел изменения. Вкус и состав, которые так хвалят покупатели, остались те же, а вот упаковка стала другой. Новинку, сливочное масло из пастеризованных сливок «Наша корова» жирностью 72,5 %, легко заметить на прилавке – оно в яркой красной упаковке. Большой объем, пачка весит 250 граммов, уже оценили хозяйки. Хватает такой упаковки надолго. Выпускают его по ГОСТу, без заменителей молочных жиров, а на одну только пачку уходит 6 литров натурального коровьего молока. Другая новинка – масло «Наша Корова» в оранжевой упаковке – объемом 180 граммов.



Кстати, во всех сетях, где продается продукция ОАО «Ядринмолоко», регулярно проходят акции для того, чтобы как можно больше покупателей смогли попробовать и оценить новинки производства.



Впереди у ядринских молочников – большие планы. Так, в 2021 году под маркой «Наша корова» будет выпускаться совершенно новый для ОАО «Ядринмолоко» продукт – мороженое. Оно появится на полках магазинов ближе к лету. Любимое лакомство сладкоежек представят в виде шоколадного и ванильного пломбира в вафельном стаканчике и рожке. Ассортимент пополнят также йогурты в пластиковой бутылке. Работают на заводе и над освоением производства детского молочного питания. В ближайшее время здесь могут наладить выпуск творожков для малышей от шести месяцев. А в более дальней перспективе на предприятии задумываются о собственных твердых сырах и производстве продукции в картонной упаковке.



Следующим летом ОАО «Ядринмолоко» отметит свое 90-летие. Хоть в день рождения принято получать подарки, молокозавод, наоборот, будет их дарить. Весь год ОАО «Ядринмолоко» будет делать 90 добрых дел. Самых разных – от помощи детям, одиноким пенсионерам до поддержки детского спорта, социальных учреждений и многого другого. Благотворительности, к слову, на производстве всегда уделяли большое внимание. Так, при поддержке ОАО «Ядринмолоко» успехов в спорте в этом году достигла молодежная футбольная команда «Рубин» из Ядрина. Заводчане помогли команде со спортивной формой и организацией матчей. Поддерживают и хоккейную команду, самбо и дзюдо.



В ближайших планах ОАО «Ядринмолоко» — дальнейший рост объемов переработки. Намерены здесь также серьезно увеличить масштабы поставок в Нижний Новгород, Йошкар-Олу и Казань, в другие города. Вкусные и полезные молочные продукты «с коровой» давно завоевали там любовь и доверие покупателей. В этом году, кстати, список городов, где можно купить продукцию из Ядрина, пополнили Ульяновск и Саранск.

ОАО «Ядринмолоко» поздравляет жителей Чувашии с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!

Пусть в каждом доме будет мир, благополучие и достаток.

Желаем всем счастья, здоровья и успехов во всех делах!

О. Казакова.