Марафон чудес продолжается: глава администрации Новочебоксарска исполнил мечту 7-летнего Глеба

В канун новогодних праздников исполнилась мечта семилетнего Глеба Ириткова из Новочебоксарска. Мальчик получил желанную 3D ручку последней модели.

Глеб написал свое желание на открытке, которую отправил на «Елку желаний». Его новогодний шар снял глава администрации Новочебоксарска Павел Семенов и воплотил мечту мальчика в жизнь.

«Я с радостью исполнил желание Глеба. Подарок поможет ему развивать творческие способности и расширять кругозор. Мечты всегда должны осуществляться. Главное в это верить», – отметил Павел Семенов.

Юный новочебоксарец рассказал, что учится на дому, увлекается рисованием, поэтому делать объемные подделки будет с большой радостью.

Первые работы, нарисованные новой 3D-ручкой, Глеб пообещал показать руководителю Новочебоксарска.

Напомним, в рамках всероссийской акции Глава Чувашии Олег Николаев также исполнил мечты юных жителей республики. 14-летняя школьница из Чебоксар Мария Макарова побывала в спортивной школе по конному спорту, где прокатилась на лошади. 12-летний Иван Кузьмин благодаря руководителю региона смог побывать в кабине локомотива.

Источник: чувашинформ.рф.