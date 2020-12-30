Глава администрации Шумерли провел итоговую встречу с депутатами и работниками администрации города

Сегодня депутатский корпус города собрался на итоговую неформальную встречу с главой администрации Валерием Шигашевым. Повестка этой встречи была позитивной. Каждый выступавший подвёл свой итог уходящего года и пожелал коллегам успехов на 2021 год. С кратким докладом выступил Валерий Шигашев, напомнив собравшимся об основных направлениях и объемах работ во всех сферах жизни города. Он поблагодарил сотрудников администрации и депутатов за работу. Депутаты в свою очередь отметили активную помощь со стороны администрации в решении острых проблем.



Н. Игнатьева.