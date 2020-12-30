В Чувашию поступило 1100 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V»

Новая партия вакцины распределена в 11 больниц республики.

Будут привиты работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров. В списках на вакцинацию также включили тех, кто проживает в организациях социального обслуживания и людей с хроническими заболеваниями.

В министерстве здравоохранения отмечают, что по мере поступления вакцины в Чувашию перечень категорий лиц, охваченных вакцинацией, будет расширен.

Напомним, что с 2021 года все желающие, могут записаться на вакцинацию через единую горячую линию по новой коронавирусной инфекции по номеру: 122.

Прививка от COVID-19 будет проводиться гражданам на добровольной основе и бесплатно. Перед прививкой необходима консультация и осмотр врача.

Источник: чувашинформ.рф.