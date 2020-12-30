В Чувашию поступили 27 машин скорой помощи

По распоряжению Премьер-министра Российской Федерации в республику поступили 27 машин скорой помощи, полностью укомплектованных медицинским оборудованием. 10 автомобилей на базе ГАЗ-Некст, 15 — на базе ГАЗ-Соболь и 2 реанимобиля на базе Форд Транзит. Новые машины в новом году будут обслуживать города и районы Чувашской Республики.

Обновление автопарка скорой медицинской помощи требуется в связи с возросшей нагрузкой на службу «03» из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

В 2020 году Правительством Российской Федерации Чувашской Республике выделены 30 автомобилей скорой медицинской помощи, из них 10 автомобилей класса «С» (реанимобили).

Все автомобили скорой медицинской помощи отличаются надежностью, хорошими скоростными характеристиками и великолепной управляемостью. Они оснащены самым современным высокотехнологичным медицинским оборудованием, позволяющим оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь и реанимационную медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, пациентам с острым инфарктом миокарда, инсультом и другими жизнеугрожающими состояниями.

На сегодняшний день автопарк службы скорой медицинской помощи Чувашской Республики насчитывает 246 автомобилей, в том числе класса В – 220 автомобилей, класса С (реанимобили) – 26. Все автомобили получены за последние пять лет.

Источник: чувашинформ.рф.