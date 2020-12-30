Выверено до рубля

24-25 декабря состоялись заключительные в этом году заседания Собраний депутатов Шумерли и Шумерлинского района. Основным вопросом повестки дня в обоих случаях стало уточнение бюджета 2020 года.

По словам первого заместителя главы по экономическим и финансовым вопросам – начальника финансового отдела администрации города Елены Туличевой, изменения регламентированы нормами бюджетного законодательства и касаются уточнения прогнозных объемов плановых назначений по налоговым и неналоговых доходам и объемов республиканской поддержки. Предусмотрено перераспределение республиканских ресурсов по субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, прочим межбюджетным поступлениям. С учетом вносимых изменений параметры бюджета города на 2020 год составят по доходам 635,99 млн рублей, по расходам – 718,71 млн рублей, дефицит – 82,72 млн рублей. Основные прогнозируемые параметры на 2021 и 2022 годы остаются без изменений.



В бюджете Шумерлинского района согласно информации начальника финансового отдела администрации Надежды Петровой, предполагается увеличить налоговые доходы 2020 года на 89,7 тыс. рублей. Увеличен план по налогу на доходы физических лиц на 36,7 тыс. рублей. Уменьшены налоги на совокупный доход на 301 тыс. рублей, в том числе за счет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения. Единый сельскохозяйственный налог увеличивается на 48,8 тыс. рублей и в плановые показатели добавляется налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сумме 59 тыс. рублей. Увеличивается план по государственной пошлине на 215 тыс. рублей. В прогнозные показатели включается налог на добычу полезных ископаемых в размере 139 тыс. рублей. Предполагается уменьшить неналоговые доходы 2020 года на 1,09 млн рублей. Снижены прогнозные показатели по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 470,3 тыс. рублей, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 212,5 тыс. рублей, от продажи материальных и нематериальных активов – на 1,18 млн рублей. Увеличен план по платежам при пользовании природными ресурсами – на 74,3 тыс. рублей, по штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 703,4 тыс. рублей.



Доходная часть бюджета Шумерлинского района на 2020 год увеличивается на 1,1 млн рублей, расходы — на 6,49 млн рублей.



Источник: сайты администраций г. Шумерли и Шумерлинского района.