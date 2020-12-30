Библиотека нового поколения: время перемен наступило

Как уже сообщала наша газета, в этом году Торханская сельская библиотека стала победителем конкурсного обора на создание модернизированных библиотек в рамках национального проекта «Культура» и получила межбюджетный трансферт в размере 5 млн руб.



В сжатые сроки — в течение двух месяцев – был проведен огромный фронт ремонтных и дизайнерских работ: от объявления аукциона и определения подрядчика до обработки поступившей литературы и определения ее места на новых стеллажах.



На торжественном открытии обновленной библиотеки, состоявшемся в минувшую субботу, традиционную алую ленту разрезали заместитель министра культуры Чувашии Елена Чернова, директор Национальной библиотеки Роза Лизакова, глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов и глава Торханского сельского поселения Алина Сергеева. А экскурсию по обновленным залам гостеприимно провела заведующая Наталья Осипова.



После ремонта библиотеку не узнать: вместо привычного читального зала и абонемента помещение превратилось в современное функциональное пространство с зонированием для всех категорий пользователей. Теперь здесь появились оригинальные выставочные пространства для чтения и общения, творчества и отдыха. Благодаря мобильной мебели каждое помещение может трансформироваться как в лекторий, так и в диалог-пространство, театральную площадку, зрительный зал и т.д. А как впечатляют высококлассные дизайнерские работы по декоративному оформлению стен и рабочих зон! Всё современно, многофункционально, привлекательно!



С модернизацией в библиотеке появились свой конференц-зал, оснащенный современнейшей медиасистемой с проектором, для комфортного и уединенного чтения и просмотра фильмов — так называемая лаунж-зона, для краеведческих занятий — мини-музей «Лесной кондуктор» с уникальной коллекцией предметов и личных вещей известного лесничего Ф.Ф. Ясковского. Внимание самых маленьких читателей наверняка привлечет яркая детская зона – результат фантазии и самих библиотекарей, и профессионального дизайнера. Здесь для малышни найдется место и для чтения, и для игр, рисования, творчества…



В ближайшие дни в библиотеке будет дооборудована сенсорная комната, где планируются проведение семейных встреч с педагогами, психологами, занятия по сказко-и арттерапии, пальчиковой гимнастике. Для проведения диспутов, конференций и работы театра детской книги «Филиппок» будет сооружена современная сцена с грифельной доской.



На обновленных пространствах особо привлекают внимание главные герои библиотеки — книги, торжественно расположившиеся на новеньких стеллажах. В последнее время библиотечный фонд заметно пополнился новинками для взрослых и детей: классической и современной литературой, научно-популярными и отраслевыми изданиями, пособиями для пальчиковой гимнастики, развития мелкой моторики, звуковосприятия и правильного произношения. В цифровом виде для пользователей стали доступны ресурсы Национальной электронной библиотеки, электронной библиотечной системы издательства «Лань», библиотеки «Global F5», онлайн-проекта «ЛитРес: Библиотека» и др.



О более чудесном подарке в преддверии Нового года селяне и не мечтали. Безусловно, храм книги теперь станет еще большим центром притяжения, любимым местом интересного досуга и интеллектуального развития не только для торханцев, но и для всех жителей шумерлинского края.

Наталья Николаева, зав. сектором культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района:

«Библиотека нового поколения – это абсолютно иное библиотечное пространство, соответствующее современным требованиям, новый подход общения с книгой, а растить читателей нужно с малых лет. Теперь Торханская сельская библиотека станет образцовой библиотекой и, прежде всего, для подрастающего поколения. На сегодня со всеми школами района нами подписаны соглашения о сотрудничестве. Время перемен наступило!»

Ольга Дмитриева.