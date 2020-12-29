Прокуратура выявила нарушения в декларациях 26 депутатов Чебоксарского городского Собрания

В декабре 2020 года Прокуратура города Чебоксары провела проверку предоставления сведений о доходах и имуществе за 2019 год лицами, замещающими муниципальные должности в Чебоксарском городском Собрании депутатов. Проверяли сведения, которые депутаты представляли еще до избрания в горсобрание, будучи кандидатами.

Проверкой установлено, что некоторыми депутатами ЧГСД при предоставлении указанных сведений допущены нарушения.

К примеру, один из депутатов не указал доход в размере свыше 4 млн рублей, который он получил в качестве дивидендов в одном из акционерных обществ. Другой депутат занизил свой доход, полученный в коммерческой организации, на сумму в размере около 1 млн рублей.

Проверкой также установлены факты сокрытия приобретения и продажи транспортных средств, неуказания недвижимости, находящейся в собственности или пользовании, счетов, открытых в кредитных учреждениях, а также участия супругов в деятельности коммерческих организаций.

Всего в ходе проверки похожие нарушения выявлены в декларациях 26 депутатов.

«В этой связи Прокуратурой города Чебоксары в адрес Чебоксарского городского Собрания депутатов внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции с требованием о применении к виновным лицам предусмотренных законом мер ответственности», – отмечают в пресс-службе Прокуратуры Чувашской Республики.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Источник: чувашинформ.рф.