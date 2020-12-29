Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов присоединился к акции «Ёлка желаний»

29 декабря в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов исполнил новогодние желания семьи Колчиных из города Чебоксары. Министра здравоохранения встретил глава семейства Александр Григорьевич и две его дочки.

В семье Колчиных трое детей. Младшая дочь Таня трех лет накануне дня своего рождения загадала набор «Щенячий патруль», средняя Лиза 6 лет загадала дом для своей куклы. Девочки рассказали министру о своих увлечениях и играх, поделились эмоциями от подарков.

Обеим необходима консультация медицинских специалистов, поэтому уже завтра они отправятся в Республиканскую детскую клиническую больницу и Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу.

«Наше счастье в наших детках, поэтому их здоровье важнее всего», — отметил министр, поздравляя семью с предстоящими новогодними праздниками.

Старшей сестре Ане Колчиной, маме и папе Владимир Степанов подарил сладкие новогодние подарки.

Как рассказали в Минздраве Чувашии, также к акции присоединятся и главные врачи медицинских организаций республики.

Многие дети, новогодние желания которых украсили в этом году «Ёлку желаний», уже получили свои подарки, для других – время новогодних чудес скоро непременно настанет.

Источник: чувашинформ.рф