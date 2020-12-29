Министр Александр Героев исполнил новогоднее желание 4-летней Киры

Перед Новым годом по всей стране исполняются самые заветные мечты детей. Все благодаря акции «Елка желаний».

4-летняя Кира мечтала получить в подарок на Новый год кукольный домик. Новогодний шар с желанием девочки достался министру строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александру Героеву, который в преддверии праздника исполнил ее мечту.

В семье Киры пятеро детей – она и еще четверо братьев. «Видеть счастливые глаза ребенка, исполнить его заветную мечту – это и есть самое настоящее новогоднее чудо. Хочу пожелать всем детям расти здоровыми и счастливыми», — подчеркнул министр Александр Героев.

Напомним, в рамках всероссийской акции «Елка желаний» исполняются мечты воспитанников детских домов, детей из многодетных семей или попавших в сложную жизненную ситуацию.

Мы уже писали о том, что Глава Чувашии Олег Николаев исполнил два желания ребят из республики.

Источник: чувашинформ.рф.