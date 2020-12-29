Мечты сбываются: девочка из многодетной семьи прокатилась на лошади

Благодаря Всероссийской акции «Ёлка желаний» 14-летняя школьница из Чебоксар Мария Макарова побывала в спортивной школе по конному спорту, где прокатилась на лошади.

Свои силы в верховой езде попробовал и её 9-летний брат Егор. Для детей подобрали лошадей с «цветочными» именами – Хризантема и Гортензия.

Заветное желание девочки исполнил Глава Чувашии Олег Николаев. Открытку с мечтой девочки руководитель региона снял с «Ёлки желаний» в рамках одноименной всероссийской акции. Руководитель региона также подарил ребёнку сертификат на 10 бесплатных занятий в конно-спортивной школе.

«На мой взгляд, это очень хорошая традиция, которую начал и продолжает реализовывать Президент страны. Нам всем очень важно объединиться и осуществить мечты детей, которые по той или иной причине не могут получить достаточного внимания. В этом как раз воплощается и наша национальная традиция – «ниме». Так, капля по капле мы собираем огромное море эмоций. Дети, их радостные глаза, энергия и эмоции лично меня сегодня зарядили и настроили на плодотворный рабочий день», – отметил руководитель региона.

Напомним, в рамках всероссийской акции Глава Чувашии Олег Николаев также исполнил желание мальчика, который мечтал стать машинистом поезда.

Источник: чувашинформ.рф.