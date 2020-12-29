Глава Чувашии Олег Николаев исполнил мечту юного чебоксарца

«Я очень хочу побывать в роли машиниста поезда!». Открытку с такой необычной новогодней мечтой снял с елки Глава Чувашии Олег Николаев. Это просьба 12-летнего Ивана Кузьмин.

Мальчику всегда нравилось наблюдать за поездами, а заветной мечтой было побывать в кабине настоящего локомотива.

Приглашение приехать на железнодорожной вокзал не заставило себя долго ждать. Вместе с мамой Натальей Кузьминой Ваня увидел рабочее место машиниста, семье показали, как управляют поездами.

Поздравить с наступающим Новым годом семью Кузьминых приехал и Глава Чувашии. «Главное – верить в чудеса, смело двигаться вперед и все в жизни получится», — отметил Олег Николаев. На память о встрече руководитель региона подарил Ване детскую железную дорогу.

Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» в Чувашии стартовала 11 декабря. Идея проекта – помочь воспитанникам детских домов, детям с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей или попавшим в сложную жизненную ситуацию исполнить мечты в канун Нового года. Олег Николаев также снял с ёлки открытку от 14-летней Марии, которая хотела покататься на лошади. Её желание тоже исполнится.

Источник: чувашинформ.рф.