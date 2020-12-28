Олег Николаев: О закрытии заведений общепита речи не идёт

Действующие ограничения на запрет проведения корпоративов не предполагают закрытия заведений общепита. Это особо подчеркнул на еженедельном совещании правительства Глава Чувашии Олег Николаев в этот понедельник.

Вместе с тем, Глава Чувашии акцентировал: важно соблюдать действующие на территории эпидемиологические правила, чтобы не допустить всплеска распространения коронавируса.

Руководитель региона проинформировал, через соцсети к нему поступают обращения о том, что при имеющихся ограничениях и запретах, в ряде предприятий общепита все еще проходят корпоративные мероприятия. Эти сообщения были направлены в соответствующие инстанции для проверки и принятия мер реагирования.

«Глав администраций, должностных лиц и мобильные группы прошу пересмотреть формат и направления работы. Эпидситуация медленно идет по пути улучшения, если отпустим ее, она будет кардинально иная. Важно не упустить все, что было сделано до этого», – подчеркнул он.

Ранее, мы сообщали, Роспотребнадзор Чувашии рекомендовал не проводить новогодние корпоративы.

Источник: чувашинформ.рф.