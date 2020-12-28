Олег Николаев напомнил о рекомендациях Роспотребнадзора

Несмотря на действующие в республике ограничения и запреты на проведение корпоративов, некоторые заведения общепита продолжают проводить банкеты с большим количеством людей. Один из таких фактов на прошлой неделе был зафиксирован в городе Новочебоксарске.

Об этом 28 декабря на еженедельном совещании в Доме Правительства рассказал глава администрации города Новочебоксарска Павел Семенов.

«В пятницу, 25 декабря, после 19 часов, поступила информация, что в некоторых предприятиях общественного питания проводятся корпоративные мероприятия. Оперативно была сформирована группа из представителей МВД, администрации города. Мы выехали на место, и в одном из них информация действительно подтвердилась. Это клуб «РашнПаб», – сообщил сити-менеджер. Материалы проверки будут направлены в суд и в Роспотребнадзор. По словам Павла Семенова, в городе определены порядка 40 точек общепита, которые будут взяты на контроль мобильными группами.

Олег Николаев рекомендовал органам надзора дать крайне жёсткую оценку по данному факту. Он напомнил, что в некоторых регионах ввели полный запрет на деятельность ресторанов и кафе в новогодние праздники. Однако в Чувашии о закрытии заведений общепита речи не идёт.

Главам администраций поручено пересмотреть формат и направления работы мобильных групп в праздничные новогодние дни.

«Мы с вами сегодня имеем позитивную картину, которая идет по пути улучшения эпидемиологической ситуации, пусть и очень медленно. Но если мы отпустим ситуацию, допустим пару-тройку всплесков, ситуация будет кардинально другая. Поэтому надо проявить максимум усилий, чтобы уберечь главное – жизнь и здоровье граждан», – заключил Глава Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.