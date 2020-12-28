Материнский капитал за рождение второго ребенка вырастет до 639,5 тысяч рублей

Маткапитал в 2021 году с учетом темпов инфляции будет проиндексирован на 3,7%, об этом проинформировала управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике Роза Кондратьева в ходе еженедельного совещания в Доме Правительства 28 декабря.

Размер материнского (семейного) капитала на первого ребенка в следующем году составит 483 881,83 рубля.

Для людей, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки уже возникло в связи с рождением или усыновлением первого ребенка после 1 января 2020 года, размер маткапитала при рождении или усыновлении второго увеличится на 155 550 рублей.

Для лиц, у которых право на меры государственной поддержки возникнет в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2021 года второго и последующих детей, если ранее такое право у них не возникало, размер маткапитала составит 639 431,83 рубля.

«На днях мы выдали 100-тысячный сертификат на получение материнского капитала в республике. 56% владельцев сертификатов уже реализовали свое право на выплату, 44% – использовали его частично или пока не воспользовались. Неизрасходованные средства также подлежат индексации с учетом уровня инфляции», – сообщила Роза Кондратьева.

Источник: чувашинформ.рф.