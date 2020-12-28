Кремлёвскую ёлку покажут на канале «Карусель» 31 декабря в 18.00

Чудеса в жизни случаются, особенно под Новый год. Наверняка и для детей, получивших возможность побывать на главной Ёлке страны – Кремлёвской, это событие волшебной сказкой из детства останется в памяти на всю жизнь. В 2018 году Кремлёвскую ёлку посетил 41 юный житель Шумерли, а в 2019 году – 50.



В этом году сложная эпидемиологическая обстановка внесла коррективы даже в это главное новогоднее событие России. Спектакль «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» пройдет в Кремлёвском дворце без зрителей.



«Но, как ни странно, и в этой ситуации нашлось место позитиву – благодаря телевидению мы покажем волшебную сказку в канун Нового года всем желающим! Миллионы людей по всей России за её пределами смогут «оказаться» 31 декабря в Кремлёвском дворце и насладиться добрым новогодним спектаклем у себя дома, в кругу семьи», — считает главный директор, художественный руководитель Государственного Кремлёвского дворца, народный артист России Пётр Шаболтай.



Чтобы окунуться всей семьёй в волшебный мир новогодней сказки, нужно 31 декабря в 18.00 включить телеканал «Карусель».

Для тех, кто не сможет в новогоднюю ночь насладиться чудесным представлением, планируются повторные показы 7 января в 19.30 и 13 января в 17.00.