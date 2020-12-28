Количество безработных в Чувашии по сравнению с августом снизилось в два раза

Сегодня, 28 декабря, на совещании в Доме Правительства министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова доложила о текущей ситуации на рынке труда и о проведенных мероприятиях, которые позволили значительно снизить напряженность в сфере трудоустройства.

На данный момент в республике на учете в качестве безработных состоят около 15 тыс. граждан, уровень безработицы составляет 2,5%. Стоит отметить, что он, после достижения пикового значения, снизился практически в два раза: по состоянию на 26 августа количество безработных составляло около 30 тыс. человек. Это стало возможным благодаря реализованным Минтрудом Чувашии мероприятиям. В текущем году удалось трудоустроить свыше 38 тыс. безработных. Постоянные рабочие места по заявкам работодателей получили более 19 тыс. человек.

Также Алена Елизарова сообщила о дополнительных мерах по снижению напряженности на рынке труда региона. В частности, это возмещение юридическим лицам расходов на частичную оплату труда в размере 15769 рублей на период до 3 месяцев при организации общественных работ для безработных граждан или находящихся в поиске работы, а также временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения.

«Реализация дополнительных мероприятий позволила предприятиям получить помощь от государства в период непростой экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, а также сохранить рабочие места для работников, находившихся по тем или иным причинам под риском увольнения», – отметила министр.

Она также сообщила о том, что Минтрудом республики защищен проект комплекса мер по восстановлению численности занятости населения до уровня 2019 года. В частности, в будущем году планируется субсидирование работодателей при трудоустройстве безработных граждан и финансовая поддержка предпринимательской инициативы безработных.

«За счет синергии и синхронизации действий органов власти мы должны получить долговременный эффект от этих мероприятий», – подвел итог Глава Чувашии Олег Николаев.

Напомним, ранее Олег Николаев сообщал о реализуемых в республике мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, включая льготные кредиты на поддержание численности работающих, а также заключения социальных контрактов с малоимущими гражданами.

Источник: чувашинформ.рф.