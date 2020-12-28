За 11 месяцев 2020 года в Новочебоксарске родилось 1724 малыша

Мальчиков родилось немногим больше, чем девочек. А девять семей стали счастливыми родителями двойняшек. Всего с начала года в перинатальном центре Новочебоксарского медицинского центра родилось 1724 ребенка — сообщили в пресс-службе медучреждения.

Как отметили в центре, первенцев родилось больше всех – 645. Следом идут вторые дети в семье – всего их 633, затем третьи – 344. Четвертых по счету малышей родилось 59, а пятых и более – 43.

Самым «урожайным» месяцем 2020 года стал август, хотя по статистике летние месяцы регулярно становятся лидерами по рождениям.

Добавим, что в ноябре 2020 года перинатальный центр Новочебоксарска вошел в топ-10 государственных клиник Чувашии по версии ООО «МедРейтинг».

Лучшие медицинские учреждения были выбраны пациентами, которые оставляют свои отзывы на известном российском сайте «ПроДокторов».

Источник: чувашинформ.рф.