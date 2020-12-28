В Чувашии проиндексируют социальные доплаты к пенсии

Это стало возможным благодаря последнему повышению величины прожиточного минимума пенсионера в регионе. Первоначально учитываемая для установления федеральной социальной доплаты к пенсии величина была установлена в размере 8035 рублей, затем доведена до 8466 рублей.

«В декабре 2020 года Отделением ПФР в Чувашской Республике произведен пересмотр размеров федеральных социальных доплат к пенсии с 1 января 2021 года в связи с изменением величины прожиточного минимума пенсионера Чувашской Республики», — рассказала руководитель ведомства Роза Кондратьева сегодня на еженедельной планерке в Доме Правительства.

При определении размера социальной доплаты в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера будут включаться размеры пенсии и ежемесячной денежной выплаты с учетом их индексации (корректировки), произведенной в 2020 году.

В связи с изменениями, ожидается увеличение численности получателей федеральной социальной доплаты к пенсии на 400 человек. Доплаты получат порядка 26 тыс. человек.

Роза Кондратьева выразила признательность руководству республики за поддержку пенсионеров. «В последние три года размер величины прожиточного минимума не увеличивался. Нам было очень сложно работать в этом направлении, – отметила она. — Сейчас его повысили. Это существенная поддержка».

Источник: чувашинформ.рф.