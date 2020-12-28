В Чувашии впервые наградили медиков Орденом Пирогова

Награды в Доме Правительства сегодня вручил Глава Чувашии Олег Николаев.

«В ряду наград для меня волнительно и почетно вручать Орден Пирогова», — подчеркнул он. — Люди в белых халатах стали героями в борьбе с коронавирусом».

Государственную награду, учрежденную в этом году Указом Президента РФ, удостоились заместитель главного врача Новочебоксарской городской больницы Вера Алексеева и заведующий инфекционным отделением – врач-инфекционист Больницы скорой медицинской помощи Сергей Ефимов. Отметим, Орденом Пирогова награждаются россияне за самоотверженность при оказании медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, во время эпидемий, а также в иных случаях, указанных в статуте.

Вера Алексеева в свою очередь выразила признательность руководству республики за организацию роботы и помощь медикам в непростое время. «Спасибо за вашу работу и за то, что вселяете уверенность в завтрашнем дне», — сказала она.

Медицинская сестра Второй городской больницы г. Чебоксары Антонина Киргизова удостоена Почетной грамоты Президента Российской Федерации.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена главному врачу Центральной городской больницы Татьяне Маркеловой, старшей медицинской сестре Городского клинического центра Елене Толчиной, врачу Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн Нине Сидоровой и заведующему отделением Республиканской клинической больницы Петру Павлову.

Заместитель главного врача по связям с общественностью Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Наталья Володина получила почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики».

Источник: чувашинформ.рф.