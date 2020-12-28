В Новочебоксарске инвентаризируют весь имущественный комплекс

Эта мера должна помочь решить проблему с заброшенными объектами в городе. Сейчас жителей Новочебоксарска особенно интересует судьба зданий бывшего техникума прикладной биотехнологии и кинотеатра «Атăл». Об этом рассказали журналисты на прошедшей пресс-конференции Главы Чувашии.

Согласно распоряжениям руководителя городской администрации Павла Семенова будет проведена инвентаризация всего имущества, начиная от земельных участков и сооружений, заканчивая дорогами и пешеходными тротуарами.

«Принятое решение поможет не только проверить сохранность существующих объектов, но и не допустить в будущем возникновения подобных ситуаций. Актуализированный перечень муниципального имущества должен быть подготовлен до 1 февраля 2021 года»,– отметил Павел Семенов.

Напомним, на прошлой неделе Олег Николаев заявил, что правительство региона поддержит инициативу главы администрации города Новочебоксарска в решении вопроса о дальнейшей судьбе заброшенных зданий.

Источник: чувашинформ.рф.