Проект востребован и работает

Освещая реализацию национальных проектов, мы подробно остановились на таком вопросе, как обучение и повышение квалификации женщин, имеющих детей-дошкольников, и людей предпенисонного возраста. Эти мероприятия осуществляется в рамках нацпроекта «Демография».

Во время общения по телефону с прошедшими обучение с мамами и людьми предпенсионного возраста появилась твёрдая убежденность – проект нужен и он работает! Молодые мамы с педагогическим образованием, выучившиеся совершенно бесплатно на дефектолога, логопеда и на учителя английского языка, признались, что на рынке труда они стали чувстовать себя намного уверенее. А женщина предпенсионного возраста, работающая сторожем, пройдя обучение на охранника, перестала волноваться за свою работу. В профессиональном плане она готова к любым изменениям, так что они её уже не пугают.

За 2020 год через Центр занятости населения г. Шумерли прошли обучение 4 женщины с детьми и 30 предпенсионеров, а 3 мамы уже оставили свои заявления для обучения в наступающем году.

Подробнее о том, где и как можно пройти обучение в рамках нацпроекта «Демография», читайте в номере газеты «Вперёд» от 25.12.2020 г.