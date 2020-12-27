27 Дек

Проект востребован и работает

Освещая реализацию национальных проектов, мы подробно остановились на таком вопросе, как обучение и повышение квалификации женщин, имеющих детей-дошкольников, и людей предпенисонного возраста. Эти мероприятия осуществляется в рамках нацпроекта «Демография».

 Во время общения по телефону с прошедшими обучение  с мамами и людьми предпенсионного возраста появилась твёрдая убежденность – проект нужен и он работает! Молодые мамы с педагогическим образованием, выучившиеся совершенно бесплатно на дефектолога, логопеда и на учителя английского языка, признались, что на рынке труда они стали чувстовать себя намного уверенее. А женщина предпенсионного возраста, работающая сторожем, пройдя обучение на охранника, перестала волноваться  за свою работу. В профессиональном плане она готова к любым изменениям, так что они её уже не пугают.

  За 2020 год через Центр занятости населения г. Шумерли прошли обучение 4 женщины с детьми и 30 предпенсионеров, а  3 мамы уже оставили свои заявления для обучения в наступающем году.

Подробнее о том, где и как можно пройти обучение в рамках нацпроекта «Демография», читайте в номере газеты «Вперёд» от 25.12.2020 г.

Автор записи: anna

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